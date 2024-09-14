Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Haru Hariono, Legenda Kesayangan Persib Bandung yang Dulunya Sempat Jadi Kuli Panggul

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |23:00 WIB
Kisah Haru Hariono, Legenda Kesayangan Persib Bandung yang Dulunya Sempat Jadi Kuli Panggul
Legenda Persib Bandung, Hariono (Foto: X/Persib)
KISAH haru Hariono menarik untuk diulas. Sebab, legenda kesayangan Persib Bandung ini dulunya sempat menjadi kuli panggul.

Hal itu terjadi saat dirinya masih berusia 15 tahun atau masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dihimpun dari berbagai sumber, Hariono menjadi kuli panggul di sebuah minimarket di kotanya.

Alasan utama mengapa pemain kelahiran Sidoarjo, 02 Oktober 1985 itu mau menjadi kuli panggul adalah karena ia ingin mengumpulkan sejumlah uang. Untuk itu, pemain yang khas dengan rambut gondrong itu menggeluti profesi tersebut selama sekitar 3-4 tahun.

Pada usia 18 tahun, Hariono akhirnya mulai terjun ke dunia sepakbola. Persida menjadi klub pertamanya. Namun tak lama, ia berhasil masuk ke dalam tim muda klub asal kota kelahirannya, yakni Deltras Sidoarjo.

Setelah sekitar 5 tahun membela Deltras Sidoarjo, Hariono akhirnya bergabung bersama Persib Bandung pada tahun 2008. Mantan pelatihnya yang kemudian menjadi pelatih Persib, Jaya Hartono menjadi sosok yang membawanya bergabung ke skuad pangeran biru.

Meski terkesan seperti pemain titipan, namun gondrong Hariono dengan cepat menunjukkan kualitasnya. Gaya bermain yang ngotot, garang, tanpa kompromi, dan tak kenal lelah menjadi ciri khas permainannya di atas lapangan. Berkat hal itu, ia pun mulai menjadi pemain kesayangan bobotoh, sebutan suporter Persib Bandung.

Tercatat, Hariono 11 musim bermain untuk Maung Bandung. Selama kebersamaannya ini, ia sukses mempersembahkan satu trofi Indonesia Super League (ISL) dan satu gelar Piala Presiden.

