HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Starter di Laga AC Milan vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Malam Ini?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |14:19 WIB
Jay Idzes Starter di Laga AC Milan vs Venezia FC di Liga Italia 2024-2025 Malam Ini?
Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Australia (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAY Idzes berpotensi tampil sebagai starter saat Venezia FC menghadapi AC Milan dini hari nanti. Bek Timnas Indonesia itu kemungkinan besar akan dimainkan saat Venezia bertamu ke markas AC Milan pada pekan keempat Liga Italia 2024-2025.

La Serenissima -julukan Venezia- akan bertandang ke Stadion San Siro pada Minggu 15 September 2024. Pertandingan dijadwalkan digelar pada Pukul 01.45 WIB.

Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengisyaratkan Jay Idzes bisa starter di laga tersebut. Hal tersebut disampaikan sang pelatih pada konferensi pers jelang pertandingan.

Dalam konferensi pers tersebut, Di Francesco mengisyaratkan Jay Izdez bakal main lawan Milan dan mengatakan kapten Timnas Indonesia itu dalam kondisi baik meski baru bergabung dengan tim.

“Dia tiba pada hari Jumat sore, satu hari sebelum pertandingan, Idzes akan tiba setelah terbang beberapa jam,” kata Di Francesco dikutip dari Tutto Venezia Sport.

“Namun Jay merupakan pemain yang sudah dalam kondisi prima karena banyak memainkan pertandingan, baik bersama kami maupun dengan tim nasional,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
