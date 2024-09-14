Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Harus Waspada Jelang AC Milan vs Venezia, Rafael Leao Tegaskan Lapar Akan Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:47 WIB
Jay Idzes Harus Waspada Jelang AC Milan vs Venezia, Rafael Leao Tegaskan Lapar Akan Gol
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

MILAN – Bintang Timnas Indonesia, Jay Idzes, harus waspada jelang laga AC Milan vs Venezia dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Pasalnya, bintang AC Milan, Rafael Leao, menegaskan dirinya lapar akan gol.

Ya, Venezia yang diperkuat turut Jay Idzes, akan berhadapan dengan AC Milan di pekan keempat Liga Italia 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Minggu 15 September 2024 pukul 01.45 WIB.

Jay Idzes

Laga tersebut akan menjadi pembuktian bagi ketajaman Rafael Leao yang baru mencetak satu gol dari tiga pertandingan. Tak hanya itu, Theo Hernandez juga disebut-sebut akan unjuk gigi dalam pertandingan mendatang.

“Mereka (Rafael Leao dan Theo Hernandez) adalah pemain yang juga punya keinginan besar untuk menunjukkan nilainya saat ini setelah hal-hal kecil yang terjadi di Olimpico (imbang lawan Lazio 2-2),” kata pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, dikutip dari Tuttomercatoweb, Sabtu (14/9/2024).

Duet maut pada sisi kiri serangan Rossoneri -julukan AC Milan- tentu akan merepotkan sisi kanan pertahanan Venezia. Diketahui, I Lagunari -julukan Venezia- biasa menggunakan formasi dengan tiga bek.

Halaman:
1 2
      
