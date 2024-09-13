Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Laga Timnas Palestina vs Yordania di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sabtu 14 September 2024 Pukul 01.00 WIB Hanya di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:26 WIB
Saksikan Laga Timnas Palestina vs Yordania di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sabtu 14 September 2024 Pukul 01.00 WIB Hanya di iNews!
Saksikan laga Timnas Palestina vs Yordania di iNews. (Foto: iNews)
KUALIFIKASI Piala Dunia 2026 Zona Asia terus berlanjut dengan laga seru yang mempertemukan dua kekuatan besar Timur Tengah, Palestina dan Yordania, di matchday kedua Grup B. Pertandingan yang dilangsungkan di Stadion KLFA, Kuala Lumpur Malaysia, ini akan disiarkan oleh iNews pada Sabtu, 14 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Timnas Palestina datang ke laga ini dengan modal penting dari pertandingan pembuka mereka. Skuad yang dilatih Makram Daboub ini menunjukan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Laga Timnas Palestina vs Yordania disiarkan di iNews

(Laga Timnas Palestina vs Yordania disiarkan di iNews)

Dengan komposisi pemain muda yang energik dan beberapa pemain senior berpengalaman, Palestina ingin terus unjuk gigi. Berkat hasil di laga pertama Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Palestina telah mengemas satu angka.

Poin itu didapat ketika meraih hasil imbang 0-0 dalam laga pembuka melawan Korea Selatan pada Kamis, 5 September 2024 malam WIB. Di sisi lain, Yordania datang ke laga ini dengan ambisi besar.

Tim yang dilatih Jamal Sellami ini selalu menjadi kekuatan yang disegani di zona Asia. Setelah finis runner-up di Piala Asia 2023, Yordania juga lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai juara Grup G.

Sayangnya, di laga pertama Grup B, Yordania ditahan tim tamu Kuwait 1-1. Meski begitu, Yordania lebih diunggulkan dibandingkan Palestina untuk meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
