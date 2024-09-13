5 Negara Asia yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Paling Drastis pada September 2024, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!

SEBANYAK 5 negara Asia yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling drastis pada September 2024 akan diulas Okezone. Mayoritas negara Asia ambil bagian di FIFA Matchday September 2024, entah mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, playoff Piala Asia 2027 atau Sekadar laga uji coba.

Sejumlah tim yang mendapatkan hasil positif pun berefek kepada ranking FIFA mereka. Lantas, negara mana saja yang mengalami kenaikan ranking FIFA paling drastis pada September 2024?

Berikut 5 negara Asia yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling drastis pada September 2024:

5. Malaysia (Naik 2 Posisi)





Malaysia mendapatkan tambahan 10,06 poin setelah keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024. Tambahan 10,06 poin mendongkrak ranking FIFA Timnas Malaysia dari tangga 134 ke 132 dunia.

Skuad Harimau Malaya tengah getol-getolnya memperbaiki ranking FIFA agar menempati pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung 19 Desember 2024. Malaysia naik ke pot 1 jika sanggup melewati india yang kini menempati peringkat 126 dunia.

4. Bahrain (Naik 4 Posisi)





Bahrain melesat empat posisi dari peringkat 80 ke 76 dunia. Lesatan itu didapat Bahrain setelah mendapatkan tambahan 12,63 poin di ranking FIFA edisi September 2024.

Poin lumayan banyak didapatkan Bahrain setelah menang 1-0 atas Australia di matchday pertama Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya di matchday kedua, Bahrain kalah 0-5 dari Jepang sehingga mengalami pengurangan poin di ranking FIFA.