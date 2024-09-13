Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Paling Drastis pada September 2024, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |16:57 WIB
5 Negara Asia yang Alami Lonjakan Ranking FIFA Paling Drastis pada September 2024, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia, 1 dari 5 negara Asia yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling drastis pada September 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara Asia yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling drastis pada September 2024 akan diulas Okezone. Mayoritas negara Asia ambil bagian di FIFA Matchday September 2024, entah mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, playoff Piala Asia 2027 atau Sekadar laga uji coba.

Sejumlah tim yang mendapatkan hasil positif pun berefek kepada ranking FIFA mereka. Lantas, negara mana saja yang mengalami kenaikan ranking FIFA paling drastis pada September 2024?

Berikut 5 negara Asia yang mengalami lonjakan ranking FIFA paling drastis pada September 2024:

5. Malaysia (Naik 2 Posisi)

Timnas Malaysia

Malaysia mendapatkan tambahan 10,06 poin setelah keluar sebagai juara Pesta Bola Merdeka 2024. Tambahan 10,06 poin mendongkrak ranking FIFA Timnas Malaysia dari tangga 134 ke 132 dunia.

Skuad Harimau Malaya tengah getol-getolnya memperbaiki ranking FIFA agar menempati pot 1 drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung 19 Desember 2024. Malaysia naik ke pot 1 jika sanggup melewati india yang kini menempati peringkat 126 dunia.

4. Bahrain (Naik 4 Posisi)

Timnas Bahrain

Bahrain melesat empat posisi dari peringkat 80 ke 76 dunia. Lesatan itu didapat Bahrain setelah mendapatkan tambahan 12,63 poin di ranking FIFA edisi September 2024.

Poin lumayan banyak didapatkan Bahrain setelah menang 1-0 atas Australia di matchday pertama Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya di matchday kedua, Bahrain kalah 0-5 dari Jepang sehingga mengalami pengurangan poin di ranking FIFA.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658629/hasil-liga-inggris-manchester-united-tersungkur-di-markas-aston-villa-lmg.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tersungkur di Markas Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/pemain_timnas_futsal_putri_indonesia_novita_murni.jpg
Tak Puas Raih Perak, Timnas Futsal Putri Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement