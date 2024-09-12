Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 Peringkat Hanya dalam 3,5 Tahun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:29 WIB
Kisah Shin Tae-yong Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 Peringkat Hanya dalam 3,5 Tahun!
Shin Tae-yong dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 peringkat dalam 3,5 tahun. (Foto: PSSI)
KISAH Shin Tae-yong mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 44 peringkat hanya dalam 3,5 tahun akan diulas Okezone. Meski resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019, Shin Tae-yong baru memimpin pertandingan skuad Garuda di laga yang menghasilkan poin FIFA pada 29 Mei 2021.

Shin Tae-yong telat melakukan debut karena adanya Covid-19, baik di Indonesia maupun negara lain. Setelah menunggu 1,5 tahun, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akhirnya bertemu Oman di laga uji coba.

Shin Tae-yong terus dongkrak prestasi Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dalam laga uji coba yang digelar di Oman, Timnas Indonesia kalah 1-3. Lantas, di mana titik balik ranking FIFA Timnas Indonesia langsung melonjak?

Kemenangan atas Taiwan di playoff Piala Asia 2023 pada medio September 2021 menjadi titik awalnya. Menghadapi Taiwan yang saat itu memiliki ranking FIFA lebih baik dari Timnas Indonesia, skuad Garuda berhasil memenangkan dua laga yang digelar (2-1 dan 3-0).

Efeknya positif, Timnas Indonesia langsung naik posisi dari peringkat 175 ke 165 dunia! Sekadar diketahui, sebelum menang atas Taiwan, ranking FIFA Timnas Indonesia sempat melorot ke peringkat 175 dunia.

Setelah keberhasilan di atas, Timnas Indonesia konsisten mendapatkan hasil positif. Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020, melaju ke 16 besar Piala Asia 2023, sampai-sampai ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

