Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara yang Bikin Timnas Malaysia Tersingkir Jadi Bulan-bulanan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:56 WIB
2 Negara yang Bikin Timnas Malaysia Tersingkir Jadi Bulan-bulanan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!
Timnas Malaysia gagal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

SEBANYAK 2 negara yang bikin Timnas Malaysia tersingkir menjadi bulan-bulanan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Malaysia sempat tergabung di Grup D babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Oman, Kirgistan dan Taiwan.

Setelah melalui enam pertandingan Grup D, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- finis di posisi tiga dengan 10 angka. Posisi satu dan dua ditempati Oman dan Kirgistan dengan Koleksi 13 dan 11 angka.

Timnas Malaysia saat bersua Kirgistan. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

(Timnas Malaysia saat bersua Kirgistan. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Berhubung cuma dua tim teratas yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis Malaysia gagal ambil bagian di fase tersebut. Lantas, bagaimana dengan kiprah Oman dan Kirgistan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Kirgistan tergabung di Grup A bersama Uzbekistan, Iran, Uni Emirat Arab, Korea Utara dan Qatar. Sementara itu, Oman tergabung di Grup B bersama Yordania, Korea Selatan, Irak, Kuwait dan Palestina.

Oman dan Kirgistan sama-sama mendapatkan hasil buruk di dua laga awal. Kirgistan kalah 0-1 dari Iran dan tumbang 2-3 saat menjamu Uzbekistan.

Sementara itu, Oman kalah 0-1 dari Irak dan dipermalukan 1-3 oleh tim tamu Korea Selatan. Mengacu kepada hasil ini, Oman dan Kirgistan butuh usaha ekstra untuk finis dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Timnas Oman kalah 1-3 dari Korea Selatan. (Foto: Instagram/@omanfa)

(Timnas Oman kalah 1-3 dari Korea Selatan. (Foto: Instagram/@omanfa)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190973/kualitas_pemain_timnas_indonesia_belum_layak_main_di_piala_dunia_2026_pssi-RadJ_large.jpg
Asnawi Mangkualam: Kualitas Pemain Timnas Indonesia Belum Cukup untuk Main di Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190968/asnawi_mangkualam_gagal_gabung_persib_bandung_pada_musim_panas_2025_portfcofficial-PFhn_large.jpg
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Gagal Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658065/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-pastikan-finis-runnerup-hvw.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Pastikan Finis Runner-up
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/hoki_es_indonesia_mencetak_sejarah_dengan_meraih_e.jpg
Kisah Perjuangan Emas Hoki Es Indonesia di SEA Games 2025, Sejarah Tercipta!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement