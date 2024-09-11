2 Negara yang Bikin Timnas Malaysia Tersingkir Jadi Bulan-bulanan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Timnas Malaysia gagal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

SEBANYAK 2 negara yang bikin Timnas Malaysia tersingkir menjadi bulan-bulanan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Malaysia sempat tergabung di Grup D babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Oman, Kirgistan dan Taiwan.

Setelah melalui enam pertandingan Grup D, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- finis di posisi tiga dengan 10 angka. Posisi satu dan dua ditempati Oman dan Kirgistan dengan Koleksi 13 dan 11 angka.

(Timnas Malaysia saat bersua Kirgistan. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Berhubung cuma dua tim teratas yang diizinkan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis Malaysia gagal ambil bagian di fase tersebut. Lantas, bagaimana dengan kiprah Oman dan Kirgistan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Kirgistan tergabung di Grup A bersama Uzbekistan, Iran, Uni Emirat Arab, Korea Utara dan Qatar. Sementara itu, Oman tergabung di Grup B bersama Yordania, Korea Selatan, Irak, Kuwait dan Palestina.

Oman dan Kirgistan sama-sama mendapatkan hasil buruk di dua laga awal. Kirgistan kalah 0-1 dari Iran dan tumbang 2-3 saat menjamu Uzbekistan.

Sementara itu, Oman kalah 0-1 dari Irak dan dipermalukan 1-3 oleh tim tamu Korea Selatan. Mengacu kepada hasil ini, Oman dan Kirgistan butuh usaha ekstra untuk finis dua besar yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

(Timnas Oman kalah 1-3 dari Korea Selatan. (Foto: Instagram/@omanfa)