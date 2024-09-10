BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Lewati Ranking FIFA Timnas Malaysia Lagi pada September 2024!

TIMNAS Indonesia resmi melewati ranking FIFA Timnas Malaysia pada September 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia menahan Australia 0-0 di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa (10/9/2024) malam WIB.

Hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Alhasil, Timnas Indonesia naik dua posisi dari peringkat 132 ke 130 dunia, menggeser Malaysia (132) dan Nikaragua (131).

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 130 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sebelumnya atau pada ranking FIFA Juni 2024, Timnas Indonesia menempati posisi 133 dunia, unggul satu anak tangga dari Malaysia. Namun, di FIFA Matchday September 2024 ini, Malaysia setidaknya dua kali menyalip Timnas Indonesia.

Momen pertama setelah Timnas Malaysia menang 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024, Rabu 4 September 2024 malam WIB. Kemenangan ini membuat Malaysia Melesat tiga peringkat dari posisi 134 ke 131 dunia, sekaligus menyalip Timnas Indonesia.

Namun, posisi Malaysia yang di atas Timnas Indonesia hanya bertahan satu hari. Timnas Indonesia kembali menyalip Malaysia setelah bermain 1-1 dengan Aranb Saudi di matchday pertama Grup C, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Hasil imbang atas Arab Saudi membuat skuad Garuda mendapatkan 5,58 poin.

Malaysia kembali menyalip Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Lebanon di final Pesta Bola Merdeka 2024, Minggu 8 September 2024. Hanya saja, Malaysia hanya bertahan dua hari berada di atas Timnas Indonesia.