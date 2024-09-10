Shin Tae-yong Puji Aksi Heroik Maarten Paes untuk Timnas Indonesia di Laga Kontra Australia dan Arab Saudi

Shin Tae-yong melayangkan pujian untuk Maarten Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia (Foto: MPI/Isra Triansyah)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memuji Maarten Paes usai dua pertandingan bersama Skuad Garuda. Ia mengakui, sang penjaga gawang bermain sangat baik.

Maarten sudah mencatatkan dua penampilan untuk Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu tampil penuh saat Skuad Garuda menuai hasil imbang melawan Timnas Arab Saudi 1-1 dan Timnas Australia 0-0.

Penjaga gawang berusia 26 tahun itu terpilih sebagai pemain terbaik dalam dua pertandingan beruntun tersebut. Keduanya merupakan bagian dari laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada laga melawan Australia di SUGBK, Selasa (10/9/2024), Maarten tercatat mampu membukukan total lima penyelamatan krusial. Para suporter yang hadir pun mengelu-elukan namanya selepas pertandingan.

Sama seperti para suporter, Shin pun kagum dengan performa Maarten. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui Maarten tampil gemilang dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia.

"Pertandingan pertama dan kedua sama, Maarten bermain sangat baik," ujar Shin dalam konferensi pers pascalaga melawan Australia, Selasa (10/9/2024).