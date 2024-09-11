Bojan Hodak Ungkap 2 Harapan di Laga PSM Makassar vs Persib Bandung

BALIKPAPAN – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkap dua harapannya jelang menghadapi PSM Makassar di pekan keempat Liga 1 2024-2025. Laga itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (11/9/2024) pukul 15.30 WIB.

Pertama, Hodak memiliki harapan untuk bisa menghentikan kemenangan beruntun PSM yang ditorehkan di tiga laga awal Liga 1 2024-2025. Alhasil, Juku Eja berada di papan atas klasemen sementara.

Harapan kedua, Hodak ingin memperbaiki rekor buruk Persib saat menjalani laga tandang ke kandang PSM. Tercatat, Maung Bandung menderita lima kekalahan dan satu kali imbang sejak musim 2017.

“Tapi seperti saya sampaikan, kami selalu menatap laga demi laga,” ujar Hodak dalam pre-match press conference di Stadion Batakan, Balikpapan, dikutip Rabu (11/9/2024).

Pelatih asal Kroasia itu cukup percaya diri dua harapan itu bisa terwujudkan. Sebab, saat ini, permainan timnya terus mengalami perkembangan.

“Kami di dua dari tiga pertandingan bermain sangat bagus. Melawan Arema kami sudah bermain sangat bagus hanya saja tidak bisa mencetak gol. Jadi ini normal di sepak bola,” tutur Hodak.

Pria berusia 53 tahun itu membenarkan Persib tidak dalam skuad penuh hadapi PSM. David da Silva yang masih mengalami cedera dan Dimas Drajad bergabung dengan Timnas Indonesia.