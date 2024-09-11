Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bersidang di CAS, Persib Bandung Gugat Luis Milla Bayar Penalti Kontrak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |04:02 WIB
Bersidang di CAS, Persib Bandung Gugat Luis Milla Bayar Penalti Kontrak
Persib Bandung menggugat Luis Milla ke CAS (Foto: Instagram/@luismillacoach)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung menggugat Luis Milla hingga akan bersidang lewat CAS (Pengadilan Arbitrate Olahraga). Mereka menuntut eks pelatihnya itu untuk membayar sisa kontrak sebagai penalti.

Gugatan itu dilayangkan Persib ke CAS dengan nomor kasus 2024/A10507. Kabar tersebut memang sempat beredar luas di media sosial.

Luis Milla

Director of Sporting PT PBB, Adhitia Putra Herawan menjelaskan, gugatan itu dilakukan lantaran Milla dinilai telah melakukan pelanggaran kontrak pada musim 2023-2024. Sang pelatih diketahui mengundurkan diri secara mendadak usai pekan ketiga Liga 1 2023-2024.

“Dampak dari mundurnya Luis Milla secara mendadak pada musim 2023/2024 lalu, tentunya terdapat konsekuensi yang harus diselesaikan secara hukum,” kata Adhit, dikutip Rabu (11/9/2024).

“Dan di antara kedua belah pihak baik Persib dan Luis Milla pun tidak ada sama sekali mutual agreement,” imbuhnya.

Dengan alasan itu, lanjutnya, Persib melakukan audiensi dan hearing dengan CAS. Lewat agenda tersebut, mereka akan membahas tuntutan hak klub kepada Milla.

Halaman:
1 2
      
