HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas China vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback, 10 Pemain Green Falcons Menang 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |21:08 WIB
Hasil Timnas China vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: <i>Comeback</i>, 10 Pemain <i>Green Falcons</i> Menang 2-1
Timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: X/@SaudiNT_EN)
A
A
A

DALIAN – Hasil Timnas China vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Dalian Suoyuwan Football, Dalian, China, Selasa (10/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Green Falcons.

China lebih dulu unggul lewat gol bunuh diri Ali Lajami (14’). Namun, Arab Saudi sukses membalikkan skor berkat dua gol Hassan Kadesh (39’, 90’), dengan kondisi bermain 10 orang!

Timnas China vs Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arab Saudi tampil dominan sepanjang babak pertama. Namun, mereka harus tertinggal lebih dulu di menit ke-14. Lajami melakukan kesalahan fatal sehingga gol bunuh diri tercipta.

Selang empat menit, nasib nahas menghampiri Mohamed Kano. Wasit awalnya memberi kartu kuning untuk pelanggaran kerasnya. Namun, intervensi VAR mengubahnya menjadi kartu merah!

Kurang jumlah personel tak membuat Arab Saudi mengendurkan serangan. Sebaliknya, mereka berhasil mencuri gol di menit ke-39 lewat Kadesh!

Di sisa waktu babak pertama, Arab Saudi terus meningkatkan serangan. Sayangnya, tidak ada gol tercipta. Skor masih 1-1 saat rehat.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Timnas Arab Saudi mencoba bermain lebih agresif untuk membalikkan keadaan. Namun karena kalah jumlah, mereka tampak kesulitan untuk membongkar pertahanan Timnas China.

Halaman:
1 2
      
