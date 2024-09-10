Hasil Babak Pertama Timnas China vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Green Falcons Tertahan 1-1

DALIAN – Hasil babak pertama Timnas China vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Dalian Suoyuwan Football, Dalian, China, Selasa (10/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

China lebih dulu unggul lewat gol bunuh diri Ali Lajami (14’). Namun, tim tamu sukses menyamakan skor di menit ke-39 lewat Hassan Kadesh (39’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arab Saudi tampil dominan sepanjang babak pertama. Namun, mereka harus tertinggal lebih dulu di menit ke-14. Lajami melakukan kesalahan fatal sehingga gol bunuh diri tercipta.

Selang empat menit, nasib nahas menghampiri Mohamed Kano. Wasit awalnya memberi kartu kuning untuk pelanggaran kerasnya. Namun, intervensi VAR mengubahnya menjadi kartu merah!

Kurang jumlah personel tak membuat Arab Saudi mengendurkan serangan. Sebaliknya, mereka berhasil mencuri gol di menit ke-39 lewat Kadesh!

Di sisa waktu babak pertama, Arab Saudi terus meningkatkan serangan. Sayangnya, tidak ada gol tercipta. Skor masih 1-1 saat rehat.