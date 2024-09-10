Demi Maksimal di AFF Futsal Championship 2024, FFI Siap Agendakan Laga Uji Coba untuk Timnas Futsal Indonesia

MALANG – Ketua Harian Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar akan mengagendakan sejumlah laga uji coba untuk Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia. Langkah itu dilakukan untuk semakin mematangkan persiapan Timnas Futsal Indonesia yang akan tampil di AFF Futsal Championship 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Futsal Indonesia tengah menjalani training camp (TC) di Malang. Michael Sianipar pun menyempatkan diri melihat bagaimana persiapan pasukan Garuda sejauh ini.

BACA JUGA: Respons Hector Souto soal Target Timnas Futsal Indonesia Tembus Final AFF Futsal Championship 2024

Training camp alias pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia digelar sejak 1 September 2024 di Malang. 25 pemain terbaik dari berbagai klub di Liga Futsal Profesional Indonesia telah bergabung dalam serangkaian latihan yang pimpin pelatih Hector Souto.

Dalam acara makan malam bersama tim pelatih, pemain dan Manager, Dimas Bagus Kurniawan, bersama FFI, yang dihadiri langsung ketua harian Michael Sianipar, tim meminta federasi segera memfasilitasi laga-laga uji coba dengan tim-tim yang setara atau yang lebih kuat. Rencananya hal itu bisa dilakukan mulai November 2024 mendatang.

Timnas Futsal Indonesia telah dan setelah fokus melaksanakan training cam ini/ mereka membutuhkan laga uji coba dengan timnas-timnas negara lainnya//

“TC yang kali ini bisa lebih bagus lagi dari yang sebelumnya, dengan pelatih baru, dengan semangat baru. Membawa semangat baru untuk bisa menjadi juara lagi,” kata Dimas, Selasa (10/9/2024).