HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Hector Souto soal Target Timnas Futsal Indonesia Tembus Final AFF Futsal Championship 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |03:02 WIB
Respons Hector Souto soal Target Timnas Futsal Indonesia Tembus Final AFF Futsal Championship 2024
Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) resmi memperkenalkan Hector Souto sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia. Souto pun sudah dipasang target tinggi untuk membawa Timnas Futsal Indonesia masuk ke final AFF Futsal Championship 2024.

Target tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) FFI, Michael Victor Sianipar. Ia menyebut Timnas Futsal Indonesia di bawah asuhan Souto memiliki target terdekat di AFF Futsal Championship 2024 yang akan digelar November 2024.

"Kita berharap Indonesia bisa masuk final (AFF Futsal Championship) dan dengan persiapan yang kita lakukan semoga kita bisa menjuarai kompetisi tersebut, setidaknya kita bisa masuk final dulu," ucap Michael di iNews Tower, Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

Ditargetkan langsung masuk ke final AFF Futsal Championship 2024, Souto pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun, yang terpenting untuk timnya saat ini adalah memaksimalkan potensi pemain yang ada dalam waktu singkat.

"Biasanya saya tidak bicara soal target, tapi target performa pemain yang harus dikembangkan dalam waktu yang sempit dengan memaksimalkan kualitas pemain," kata Souto.

Halaman:
1 2
      
