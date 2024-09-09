Media Malaysia Bangga Ranking FIFA Timnas Malaysia Naik 3 Posisi, Lewati Timnas Indonesia!

MEDIA Malaysia, Makan Bola, bangga ranking FIFA Timnas Malaysia naik 3 posisi. Pencapaian ini membuat Timnas Malaysia kini melewati Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Ya, Timnas Malaysia berhasil mendapat poin tambahan usai menang atas Timnas Lebanon di final Pestabola Merdeka 2024. Laga yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Minggu 8 September 2024 malam WIB itu diselesaikan Malaysia dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Malaysia dicetak oleh Romel Morales. Dia menjebol gawang Lebanon pada menit ke-33.

Kemenangan ini membuat Malaysia mendapat +5,68 poin tambahan. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- pun kini total meraih 1.117,68 poin.

Perolehan poin tersebut cukup membawa Malaysia naik posisi di ranking FIFA. Mereka naik 3 posisi ke peringakt ke-131 dunia sehingga melewati Timnas Indonesia, Rwanda, dan Gambia.

Mendapati pencapaian ini, Makan Bola bangga. Mereka memuji Malaysia yang berhasil melanjutkan momentum apik di Pestabola Merdeka 2024 hingga meraih gelar juara dan naik peringkat di ranking FIFA.

“Peringkat FIFA: Malaysia Raih Poin Maksimal, Naik 3 Peringkat,” tulis judul Makan Bola, dikutip Senin (9/9/2024).

“Skuad besutan Pau Marti itu melanjutkan momentum gemilangnya dengan tampil sebagai juara Pestabola Merdeka 2024. Harimau Malaya unggul mengalahkan wakil Timur Tengah, Lebanon, dengan hasil 1-0 berkat gol tunggal Romel Morales,” lanjutnya.

“Keberhasilan tersebut juga membuat skuad nasional bisa menjuarai Pestabola Merdeka setelah 31 tahun tak menjuarainya,” jelas Makan Bola.