Jadwal dan Link Live Streaming Melbourne City vs Tokyo Verdy di Semifinal AFC Womens Champions League 2025-2026

JAKARTA - AFC Women’s Champions League 2025-2026 memasuki babak semifinal. Empat klub terbaik Asia siap bertarung demi memperebutkan tiket menuju partai final dalam dua pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh gengsi. Link nonton pertandingan semifinal dapat diakses dengan klik di sini.

Semifinal pertama mempertemukan wakil Australia, Melbourne City FC Women, menghadapi klub Jepang, Tokyo Verdy Beleza. Kedua tim tampil impresif sepanjang turnamen dan sukses menunjukkan konsistensi permainan hingga berhasil menembus empat besar. Tokyo Verdy Beleza sendiri sukses memastikan tiket final usai meraih kemenangan meyakinkan 3-1 pada laga sebelumnya.

Sementara itu, laga semifinal lainnya menghadirkan duel panas antara Naegohyang Women’s FC dari Korea Utara melawan Suwon FC Women wakil Korea Selatan. Pertandingan ini dipastikan berlangsung menarik karena kedua tim memiliki kekuatan yang cukup berimbang.

Seluruh pertandingan semifinal AFC Women’s Champions League 2025-2026 dapat disaksikan secara live melalui Soccer Channel dan layanan streaming VISION+. Berikut jadwal lengkapnya:

Melbourne City FC vs Tokyo Verdy Beleza

Rabu, 20 Mei 2026 | pukul 11.55 WIB