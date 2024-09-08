Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

7 Klub Liga 2 Masih Menunggak Gaji Pemain, PT LIB Bilang Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |19:26 WIB
7 Klub Liga 2 Masih Menunggak Gaji Pemain, PT LIB Bilang Begini
Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra, menjelaskan duduk perkara tujuh klub Liga 2 menunggak gaji (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

BOJONEGORO – Setidaknya tujuh klub Liga 2 masih menunggak gaji pemainnya meski musim 2024-2025 sudah berjalan. PT LIB selaku operator lalu memberi penjelasan terkait hal tersebut.

Dua hari jelang bergulirnya Liga 2 2024-2025, APPI mengungkapkan sebanyak tujuh klub Liga 2 masih menunggak gaji para pemainnya. Kendati adanya polemik tersebut, kompetisi tetap resmi dibuka dan mulai berjalan sejak Sabtu 7 September 2024.

Tarian Wayang Thengul membuka Liga 2 2024-2025 di Bojonegoro (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

PT LIB sebagai operator liga mengaku tak menutup mata terkait dengan isu tersebut. Direktur Operasional, Asep Saputra mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan elemen-elemen terkait, termasuk APPI.

"Ya, saya pikir (polemik penunggakan gaji) tentunya menjadi atensi kita semua, karena kami pun ada komunikasi dengan APPI,” kata Asep sesuai pembukaan Liga 2 2024-2025 di Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu 7 September 2024.

“Bahkan kalau dilihat dari musim lalu, ini pun menjadi atensi kami," imbuhnya.

"Kami akan lihat bersama seperti apa detailnya, seperti apa kondisinya, yang pasti komunikasi kami tidak pernah terputus antara kami (PT LIB), klub, dan APPI," tegas Asep.

Halaman:
1 2
      
