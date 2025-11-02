5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang menghina Indonesia setelah meninggalkan Tanah Air akan diulas Okezone. Liga Indonesia pernah diperkuat banyak pesepakbola top dunia.

Pemain-pemain ini layak disebut pesepakbola top dunia karena berpengalaman berkarier di kasta teratas sepakbola Eropa. Namun, ketika berkarier Indonesia, pemain-pemain ini tidak bersinar. Mereka cenderung menyesal berkarier di Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang hina Indonesia:

5. Kevin van Kippersluis

Kevin van Kippersluis mencatatkan 176 caps di Liga 2 Belanda bersama empat klub berbeda, yakni FC Volendam, SC Cambuur, SBV Excelsior dan Go Ahead Eagles. Dari 176 penampilan itu, pemain yang biasa bermain sebagai winger kiri ini mengemas 36 gol dan 22 assist.

Pada musim panas 2018 atau di usia 25 tahun, Kevin van Kippersluis hengkang dari SC Cambuur ke Persib Bandung. Enam bulan membela Persib Bandung di paruh kedua Liga 1 2018, pemain asal Belanda ini hanya mengemas dua gol dan satu assist dari 15 pertandingan.

Tampil kurang oke, manajemen Persib Bandung enggan memperpanjang kontrak Kevin van Kippersluis. Di saat bersamaan, performa Kevin van Kippersluis tak kunjung membaik. Setelah membela Persib Bandung, pesepakbola 32 tahun ini lebih sering membela klub amatir.

“Saya pergi ke Indonesia terlalu cepat. Jika saya sudah di pengujung karier, mungkin ceritanya akan berbeda," kata Kevin van Kippersluis saat diwawancara media asal Belanda Voetbal International.

"Saya merindukan sepakbola Belanda. Kehidupan saya bagus di Indonesia, tapi tidak dalam urusan sepakbola. Di Belanda permainan lebih ke arah taktikal, di Indonesia tidak," lanjut Kevin van Kippersluis.