Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Simak jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA – Live di RCTI! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu akan berlangsung Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Timnas Indonesia berhasil memetik satu poin usai matchday pertama Grup C Putaran Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menahan tuan rumah Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1.

Laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia itu dimainkan Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Di luar dugaan, Tim Merah Putih tampil bagus terutama di 45 menit awal.

Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit ke-19. Namun, Musab Al-Juwayr (45+3’) sukses membuat skor sama kuat 1-1 jelang turun minum.

Gelombang serangan menghampiri pertahanan Indonesia di babak kedua. Beruntung, Maarten Paes sigap melakukan sejumlah penyelamatan, termasuk penalti Salem Al-Dawsari di menit ke-79, sehingga skor 1-1 bertahan hingga usai.

Satu poin dari laga tandang itu menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia. Sebaliknya, Arab Saudi sudah kehilangan dua angka dari laga kandang.