HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tambah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |11:19 WIB
Tambah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Eliano Reijnders berpotensi turun di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

TAMBAH Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, ini prediksi line up Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mees Hilgers (FC Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zweolle) diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Jumat, 6 September 2024 malam WIB.

Berhubung sudah diperkenalkan, berkas naturalisasi keduanya sudah masuk. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pun dalam proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Eliano Reijnders segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

(Eliano Reijnders segera memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

Lantas, berapa lama proses Mees Hilgers dan Eliano Reijnders untuk mendapatkan paspor Indonesia? jika berkaca kepada Calvin Verdonk, proses naturalisasi paling cepat kelar dalam satu bulan.

Calvin Verdonk resmi bersalaman dengan Erick Thohir pada 30 April 2024. Kemudian pada 5 Juni 2024, fullback kiri 27 tahun itu telah resmi mendapatkan paspor Indonesia.

Berhubung sudah diperkenalkan, berkas naturalisasi keduanya sudah masuk dan berpotensi mendapatkan paspor Indonesia awal Oktober 2024. Jika tidak Oktober 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan mendapatkan paspor Indonesia pada November 2024.

Jika mendapatkan paspor Indonesia pada awal Oktober 2024, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders dapat diandalkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain (10 Oktober 2024) dan China (15 Oktober 2024) di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
