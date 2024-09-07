Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Buka Peluang Elkan Baggott Kembali Bela Timnas Indonesia, tapi Harus Penuhi Syarat Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |09:40 WIB
Erick Thohir Buka Peluang Elkan Baggott Kembali Bela Timnas Indonesia, tapi Harus Penuhi Syarat Ini
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, membuka peluang Elkan Baggott dapat kembali membela Timnas Indonesia. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi.

Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke Timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Baggott dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan Timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apa pun keputusan Shin Tae-yong.

Elkan Baggott

"Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu (pihak). Tidak usah saling ego," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

"Ya, coach Shin Tae-yong prinsipnya ya dia punya kebijakan yang keras ya harus hormati itu. Kalau saya sebagai Ketua PSSI, kembali lagi saat 150 pemain databasenya belum cukup, ya kita terus mencari," tambahnya.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Baggott agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
