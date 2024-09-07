Kisah Pengakuan Mees Hilgers, Tertarik Bela Timnas Indonesia karena Ajakan Calvin Verdonk dan Faktor Keluarga

KISAH pengakuan Mees Hilgers yang ternyata tertarik bela Timnas Indonesia karena ajakan Calvin Verdonk. Selain itu, dia juga mengaku mengambil keputusan ini karena ada faktor keluarga.

Diketahui, Mees Hilgers saat ini sedang berada di Jakarta bersama dengan Eliano Reijnders untuk menjalani proses naturalisasi. Keduanya pun sudah bertemu Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir.

Akhirnya menjalani proses naturalisasi, Mees Hilgers pun mengungkap fakta menarik di balik keputusannya itu. Dia mengaku Calvin Verdonk secara terbuka pernah memintanya juga turut membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Kini, meski ajakan itu sudah menjadi diikuti, Mees Hilgers mengaku belum memberi kabar kepada Verdonk. Dia belum memberi kabar soal keputusannya kini akan membela Timnas Indonesia.

"Saya juga belum memberi tahu Calvin Verdonk terkait keputusan saya ini (siap memperkuat Timnas Indonesia),” kata Mees Hilgers, dilansir dari YouTube FC Twente, Sabtu (6/9/2024).

“Saya dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar. Saya pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka. Calvin bilang, 'Mees, kamu harus ikut denganku (ke Timnas),’" cerita Mees Hilgers.

Mees Hilgers pun menyatakan tekadnya ingin membela Timnas Indonesia semakin kuat karena faktor keluarga yang memberi dukungan untuknya. Dia pun mengaku sudah cukup mengenal tentang Indonesia dari keluarganya.