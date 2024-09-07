Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Maarten Paes Masih Jadi Andalan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |08:45 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Maarten Paes Masih Jadi Andalan
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Usai menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga perdana Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia harus langsung mengalihkan fokusnya. Sebab, hanya berselang empat hari kemudian, skuad Garuda akan melakoni laga kedua Grup C.

Maarten Paes

Kali ini, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Mereka akan menjamu Timnas Australia yang baru saja kalah dari Bahrain di laga perdana Grup C dengan skor 0-1.

Tentunya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bertekad mendulang hasil manis dalam laga ini. Tak ayal, para pemain terbaik siap diturunkan sejak awal laga.

Shin Tae-yong diprediksi akan memainkan pola 3-4-3. Sosok penjaga gawang naturalisasi Timnas Indonesia, Maarten Paes, diyakini akan kembali diandalkan.

Pasalnya, Paes sukses bekerja apik dalam penampilan debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Dia berhasil melakukan serangkaian penyelamatan ciamik, termasuk menghalau tendangan penalti pemain Arab Saudi.

Kemudian, di lini belakang, tiga bek siap diandalkan. Mereka adalah Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Ketiga pemain ini juga bekerja tak kalah apik saat melawan Arab Saudi. Jay Idzes sendiri yang dipercaya jadi kapten bekerja ciamik.

