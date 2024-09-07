Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gandeng Mitra Baru, Siap Bantu Skuad Garuda Ukir Prestasi di Kancah Internasional

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:56 WIB
Timnas Indonesia Gandeng Mitra Baru, Siap Bantu Skuad Garuda Ukir Prestasi di Kancah Internasional
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia gandeng mintra baru. Kehadiran mitra baru ini siap membantu skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- ukir prestasi di kancah internasional.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menggandeng mitra baru, yakni Extra Joss, yang menjadi sponsor resmi minuman berenergi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap kerjasama ini dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional.

Timnas Indonesia

Kemitraan antara Timnas Indonesia dan Extra Joss diresmikan di Ayana Midplaza, Jakarta pada Jumat 6 September 2024. Kerjasama ini akan disepakati akan berlangsung selama dua tahun.

"Kami berterima kasih kepada Extra Joss yang telah menambah daftar partner baru bagi Timnas Indonesia," kata Erick di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

"Kerja sama ini bukan hanya soal sponsorship, tetapi juga tentang komitmen untuk bersama-sama membangun sepakbola Indonesia dan memaksimalkan kemampuan Timnas kita dalam mencetak prestasi lebih tinggi," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
