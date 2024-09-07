Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Intip Statistik Mengerikan Calvin Verdonk saat Bawa Timnas Indonesia Tahan Imbang 1-1 Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:48 WIB
Intip Statistik Mengerikan Calvin Verdonk saat Bawa Timnas Indonesia Tahan Imbang 1-1 Arab Saudi
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

INTIP statistik mengerikan Calvin Verdonk saat bawa Timnas Indonesia tahan imbang 1-1 Arab Saudi. Laga itu tersaji di matchday perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil menahan inbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024.

Calvin Verdonk

Skuad Garuda unggul lebih dulu lewat sepakan keras Ragnar Oratmangoen (19') sebelum Arab Saudi menyamakan kedudukan via tendangan Musab Aljuwayr (45+3'). Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin.

Terlepas dari hasil pertandingan, Calvin tampil mengerikan dalam pertandingan itu. Dia bahkan disebut tampil impresif seperti bek kenamaan Spanyol, Dani Carvajal.

Bagaimana tidak, Calvin yang bermain penuh berhasil membukukan tiga tekel dan enam intersep sukses. Tak hanya itu, empat sapuan dan satu blok krusial berhasil dicatatkannya.

