HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Maarten Paes Disebut Penjahat Sekaligus Pahlawan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:24 WIB
Kisah Maarten Paes Disebut Penjahat Sekaligus Pahlawan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Maarten Paes latihan bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Maarten Paes menarik diulas. Sebab, kiper Timnas Indonesia itu disebut penjahat sekaligus pahlawan di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi.

Hal itu dituliskan oleh media Amerika Serikat, ESPN. Mereka mengaku kagum dengan penampilan Maarten Paes.

Maarten Paes

Diketahui, Maarten Paes melakoni debut manis saat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Skuad Garuda berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen (19'). Setelah itu, The Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- berhasil menyamakan kedudukan via Musan Aljuwayr (45+3'). Skor sama kuat bertahan hingga laga selesai.

Dalam pertandingan ini, Maarten Paes dipercaya menjaga gawang Timnas Indonesia sejak awal pertandingan. Kiper FC Dallas itu mencatatkan statistik apik dalam penampilan debutnya.

Melansir catatan Sofascore, Maarten sukses membukukan lima penyelamatan krusial, dua diantaranya di dalam kotak penalti. Lalu, dia juga berhasil menepis penalti Salem Aldawsari.

Penalti ini sejatinya merupakan kesalahan dari Maarten Paes sendiri. Kiper berusia 26 tahun itu tidak sengaja melanggar pemain Arab Saudi di kotak penalti karena telat membuang bola.

Meski begitu, Maarten Paes berhasil tanggung jawab atas blunder fatalnya. Mantan kiper Go Ahead Eagles itu sukses melakukan penyelamatan penalti yang gemilang. ESPN pun kagum dengan penyelamatan yang dilakukan Maarten Paes.

"Ia (Maarten Paes) berdiri tegak, seolah-olah menyambut permainan pikiran, dan, akhirnya, menjadi orang yang menghasilkan momen krusial saat ia melemparkan tubuhnya ke kiri untuk melakukan penyelamatan ketika Al-Dawsari akhirnya memutuskan untuk melepaskan tembakan," tulis ESPN dikutip pada Jumat (6/9/2024).

Halaman:
1 2
      
