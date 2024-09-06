Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Pedih Bek Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Kami Ingin 3 Poin

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:10 WIB
Curhat Pedih Bek Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Kami Ingin 3 Poin
Timnas Australia kala berlaga. (Foto: Instagram/@soccerroos)
GOLD COAST – Bek Timnas Australia, Alessandro Circati, curhat jelang lawan Timnas Indonesia di laga kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia begitu ingin meraih 3 poin saat melawan Timnas Indonesia karena baru saja kalah menyesakkan dari Timnas Australia.

Ya, Timnas Australia menelan kekalahan menyakitkan dari Bahrain di Robina Stadium, Gold Coast, Australia pada Kamis 5 September 2024. Kemenangan Bahrain tercipta dari gol bunuh diri Harry Souttar (89').

Timnas Australia

Circati mengakui kekalahan ini amat menyakitkan bagi Socceroos -julukan Timnas Australia. Pemain Parma itu mengatakan Timnas Australia tak boleh kehilangan poin lagi di laga selanjutnya.

"Tentu saja rasanya masih seperti kehilangan, jelas ini adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Anda bepergian sejauh ini untuk meraih kemenangan,” ujar Circarti, dikutip dari laman resmi Timnas Australia, Jumat (6/9/2024).

“Di tahap ini penting untuk mendapatkan poin di klasemen. Tapi seperti yang kita tahu, itu tidak terjadi malam ini dan saya pikir kita harus melupakan ini, belajar dari pengalaman ini,” tambahnya.

