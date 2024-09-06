Gara-Gara Hal Ini, Arab Saudi Percaya Diri Bakal Permalukan Timnas Indonesia di King Abdullah Sport City

Timnas Arab Saudi siap lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/saudint)

JEDDAH - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi, Fahad Al Muwallad, percaya diri pasukannya bisa permalukan Timnas Indonesia di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya ia menegaskan Arab Saudi sudah mengetahui dengan baik permainan Timnas Indonesia.

Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- akan bersua Timnas Indonesia di laga pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Al Muwallad mengakui Timnas Indonesia tidak bisa dianggap remeh karena dihuni pemain-pemain hebat yang merumput di benua Eropa. Tapi, hal itu sama sekali tidak membuatnya risau. Karena, mereka telah memantau kekuatan Skuad Garuda.

“Tim nasional Indonesia memiliki pemain yang bermain di Eropa, dan kami telah memantau mereka dengan baik,” kata Al Muwallad, mengutip dari Arabic Sport 360, Jumat (6/9/2024).

"Sebagai pemain, kami merasa percaya diri dan bertanggung jawab. Awal yang baik selalu penting dalam menentukan jalur kami di kualifikasi,” lanjutnya.

Al Muwallad mengungkapkan skuad Arab Saudi dalam kepercayaan diri yang tinggi. Eks pemain Levante ini tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa membuka perjalanannya dengan manis.

“Kepercayaan dari para pelatih sangat saya hargai, dan mewakili tim nasional Arab Saudi adalah impian bagi setiap pemain. Kami selalu siap untuk melayani tim nasional,” papar dia.