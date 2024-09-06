Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

LINK live streaming Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda klik di artikel ini. Tentunya link tersebut berguna bagi para pencinta sepakbola Tanah Air yang sudah menantikan aksi Maarten Paes di bawah mistar gawang Timnas Indonesia.

Pasalnya kiper FC Dallas itu memang menjalani debut di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi yang berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB nanti. Paes dipastikan menjadi 11 pemain pertama yang dipilih pelatih Shin Tae-yong.

STY pun masih menerapkan formasi 3-4-3 untuk melawan Timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini tersebut. Menariknya, tidak ada nama Marselino Ferdinan di tiga pemain lini depan.

Pemain kesayangan STY itu justru dicadangkan dan Witan Sulamen dipercayakan menggantikan peran Marselino yang biasanya bermain bersama Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen. Rafael dan Ragnar pun tetap berada di lini depan Garuda.

Apa pun keputusan Shin Tae-yong terkait formasi tersebut, jelas ia yang lebih tahu untuk Timnas Indonesia. Diharapkan formasi tersebut bisa menguntungkan Garuda, setidaknya di babak pertama.

Arab Saudi pun menurunkan kekuatan terbaiknya. Hal itu jelas disambut baik oleh mantan pemain Timnas Arab Saudi, Sultan Al-Saud.