Hasil Babak Pertama Jepang vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Samurai Biru Unggul 2-0

Timnas Jepang unggul 2-0 atas China di babak pertama (Foto: Instagram/Japanfootballassociation)

SAITAMA - Timnas Jepang menghadapi China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Saitama, Kamis (5/9/2024) sore WIB.

Wataru Endo dan Kaouru Mitoma membawa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul di babak pertama. Wataru Endo mencetak gol di menit ke-12 sementara Mitoma mencatatkan namanya di papan skor di menit akhir babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jepang langsung memimpin jalannya pertandingan sejak babak pertama di mulai. Pasukan Hajime Moriyasu bermain cepat untuk mencari gol ke gawang lawan.

Wataru Endo membawa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul di babak pertama. Memanfaatkan umpan Takefusa Kubo, Endo mencetak gol di menit ke-12.

China yang tertinggal mencoba memberikan respons dengan bermain lebih keluar. Akan tetapi, Timnas Jepang dengan cepat kembali menguasai jalannya pertandingan dan kembali mencetak gol di menit-menit akhir lewat aksi Kaoru Mitoma.