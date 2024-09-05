Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Jepang vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Samurai Biru Unggul 2-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:35 WIB
Hasil Babak Pertama Jepang vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Samurai Biru Unggul 2-0
Timnas Jepang unggul 2-0 atas China di babak pertama (Foto: Instagram/Japanfootballassociation)
A
A
A

SAITAMA - Timnas Jepang menghadapi China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Saitama, Kamis (5/9/2024) sore WIB.

Wataru Endo dan Kaouru Mitoma membawa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul di babak pertama. Wataru Endo mencetak gol di menit ke-12 sementara Mitoma mencatatkan namanya di papan skor di menit akhir babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jepang langsung memimpin jalannya pertandingan sejak babak pertama di mulai. Pasukan Hajime Moriyasu bermain cepat untuk mencari gol ke gawang lawan.

Wataru Endo membawa Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- unggul di babak pertama. Memanfaatkan umpan Takefusa Kubo, Endo mencetak gol di menit ke-12.

China yang tertinggal mencoba memberikan respons dengan bermain lebih keluar. Akan tetapi, Timnas Jepang dengan cepat kembali menguasai jalannya pertandingan dan kembali mencetak gol di menit-menit akhir lewat aksi Kaoru Mitoma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/soekarno_cup_2025.jpg
Soekarno Cup 2025 Salurkan Rp517 Juta untuk Korban Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement