Siapkan Generasi Emas Timnas Indonesia, Erick Thohir Wajibkan Klub Liga 2 Mainkan Pemain U-21

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut regulasi wajibnya tim-tim Liga 2 2024-2025 memainkan pemain muda U-21 bukanlah tanpa alasan. Hal itu diberlakukan agar regenerasi generasi emas Tim Nasional (Timnas) Indonesia terus berjalan.

Ya, mulai musim 2024/2025, semua klub yang berkompetisi di Liga 2 wajib mendaftarkan minimal lima pemain muda di bawah usia 21 tahun alias U-21. Angka tersebut bertambah dari musim sebelumnya yang mewajibkan mereka memiliki tiga pemain muda U-21 di dalam skuad mereka.

Erick Thohir pun menyambut baik perubahan regulasi tersebut. Menurutnya, memang harus ada singkronisasi yang apik dalam kompetisi yang berjenjang demi berkembangnya para pemain muda Timnas Indonesia.

"Sekarang, kita mendorong pemain timnas di bawah U-21 harus dimainkan di Liga 2," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, usai acara peluncuran Liga 2 2024/2025, Selasa (3/9/2024).

"Hal-hal ini saya harapkan berkesinambungan antara Liga 2, Liga 1, dan timnas ini punya jenjang yang baik. Di Liga 2 para pemain U-21 dibina yang timnas, yang di Liga 1 pemain timnasnya bermain, lalu timnasnya bermain. Di Liga 2 dan Liga 1 juga berkesinambungan," tambahnya.

Dengan adanya regulasi tersebut, Erick Thohir berharap generasi emas di Timnas Indonesia akan terus bermunculan. Dia ingin pencapaian apik yang sudah ditorehkan Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae Yong yang sudah mencapai babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berlanjut menjadi sebuah tradisi.