Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 2 2024-2025 Segera Bergulir, PT LIB: VAR Belum Ada Untuk Musim Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |00:05 WIB
Liga 2 2024-2025 Segera Bergulir, PT LIB: VAR Belum Ada Untuk Musim Ini
Belum ada VAR di Liga 2 2024-2025 (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

KOMPETISI Liga 2 2024-2025 akan bergulir akhir pekan ini. PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengatakan kompetisi kasta kedua ini dipastikan belum memakai teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan.

Hal itu dipastikan oleh Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, usai menghadiri acara peluncuran Liga 2 2024/2025 di Jakarta pada Selasa (3/9/2024). Meski begitu, kata dia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memintanya menyiapkan VAR untuk digunakan di Liga 2.

 

“VAR belum ada untuk musim ini (di Liga 2), tapi ketum (Erick Thohir) minta VAR untuk segera disiapkan,” kata Ferry.

VAR sendiri sudah mulai dipakai di kompetisi Liga 1 2024-2025, yang sudah bergulir sejak awal Agustus lalu. Sebelumnya, teknologi tersebut menjalani ujicoba lebih dulu dalam gelaran Piala Presiden 2024.

Ferry mengungkapkan bahwa belum diterapkannya VAR di Liga 2 musim ini bukannya tanpa alasan. Menurutnya, hal itu terjadi karena infrastruktur klub-klub Liga 2 belum memadai. Namun dia juga tak menampik bahwa biaya pengadaannya juga menjadi masalah.

“Musim depan kita berkomitmen untuk menghadirkan VAR karena memang kesulitan menghadirkan VAR bukan cuma finansial, tapi juga infrasttuktur klub-klub Liga 2 yang sekarang belum memadai,” jelas Ferry.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118200/boaz_solossa_selamatkan_persipura_jayapura_dari_jeratan_degradasi_ke_liga_3-P4Cs_large.jpg
Kisah Boaz Solossa yang Selamatkan Persipura Jayapura dari Jeratan Degradasi ke Liga 3 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/49/3118179/persipura_jayapura_vs_persibo_bojonegoro-J3oy_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Persibo Bojonegoro di Playoff Degradasi Liga 2 2024-2025: Menang 2-1, Mutiara Hitam Batal Turun Kasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/49/3117798/psim_yogyakarta-bDWw_large.jpg
Juarai Liga 2 2024-2025, Pelatih PSIM Yogyakarta: Sudah Suratan Takdir, Patut Disyukuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/49/3117633/rafael_rafinha_pemain_terbaik_liga_2_2024_2025-kwRg_large.jpg
Daftar Pemenang Penghargaan Individu Liga 2 2024-2025: Ramai Rumakiek Top Skor, Rafael Rafinha Pemain Terbaik!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/49/1655381/irra-2025-resmi-dibuka-tonggak-baru-rally-raid-indonesia-dimulai-dari-majalengkaindramayu-umz.webp
IRRA 2025 Resmi Dibuka, Tonggak Baru Rally Raid Indonesia Dimulai dari MajalengkaâIndramayu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Taklukkan Tuan Rumah! Tim Tenis Putra Indonesia Raih Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement