Liga 2 2024-2025 Segera Bergulir, PT LIB: VAR Belum Ada Untuk Musim Ini

KOMPETISI Liga 2 2024-2025 akan bergulir akhir pekan ini. PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengatakan kompetisi kasta kedua ini dipastikan belum memakai teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan.

Hal itu dipastikan oleh Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, usai menghadiri acara peluncuran Liga 2 2024/2025 di Jakarta pada Selasa (3/9/2024). Meski begitu, kata dia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah memintanya menyiapkan VAR untuk digunakan di Liga 2.

“VAR belum ada untuk musim ini (di Liga 2), tapi ketum (Erick Thohir) minta VAR untuk segera disiapkan,” kata Ferry.

VAR sendiri sudah mulai dipakai di kompetisi Liga 1 2024-2025, yang sudah bergulir sejak awal Agustus lalu. Sebelumnya, teknologi tersebut menjalani ujicoba lebih dulu dalam gelaran Piala Presiden 2024.

Ferry mengungkapkan bahwa belum diterapkannya VAR di Liga 2 musim ini bukannya tanpa alasan. Menurutnya, hal itu terjadi karena infrastruktur klub-klub Liga 2 belum memadai. Namun dia juga tak menampik bahwa biaya pengadaannya juga menjadi masalah.

“Musim depan kita berkomitmen untuk menghadirkan VAR karena memang kesulitan menghadirkan VAR bukan cuma finansial, tapi juga infrasttuktur klub-klub Liga 2 yang sekarang belum memadai,” jelas Ferry.