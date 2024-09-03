Sikap Tegas Erick Thohir Pastikan Pegadaian Liga 2 2024-2025 Bersih dari Kecurangan: Main Sabun, Saya Sikat!

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan Pegadaian Liga 2 2024-2025 harus bersih dari kecurangan. Bahkan, Erick mengultimatum, siapa yang bermain sabun, akan langsung dihukum.

Kompetisi Liga 2 2024-2025 memang akan segera bergulir. Tepatnya, ajang ini akan bergulir mulai 7 September 2024.

Sebanyak 26 peserta akan dibagi dalam tiga grup. Ada tim barat, timur, dan tengah untuk mencari tiga tiket menuju Liga 1 musim 2025-2026.

Kompetisi Pegadaian Liga 2 2024-2025 akan dibuka dengan pertandingan perdana yang mempertemukan Persibo Bojonegoro versus Gresik United. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Letjen Hadji Soedirman, Bojonegoro, Jawa Timur.

Sebelum kompetisi dimulai, Erick Thohir memberi peringatan kepada para peserta kompetisi agar tidak bermain kotor. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan siap menyikat siapa saja yang bermain curang.

"Siapa yang bermain sabun di Liga 2 pasti saya sikat," tegas Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) dalam konferensi pers Liga 2 2024-2025 di Pegadaian Tower, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).