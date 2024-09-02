Hari Sempurna Thomas Muller di Pekan Kedua Bundesliga 2024-2025: Pecahkan Rekor Klub!

MUNICH – Sebuah hari sempurna dijalani Thomas Muller pada pekan kedua Bundesliga 2024-2025 antara Bayern Munich vs SC Freiburg, Minggu 1 September malam WIB. Ia sukses menyumbangkan gol dalam hari pemecahan rekor.

Ya, itu merupakan laga ke-710 bagi Muller di semua kompetisi bersama Bayern. Ia memecahkan rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Die Roten.

Catatan sebelumnya dipegang oleh Sepp Maier dengan 709 penampilan. Namun, angka yang dibukukan Muller terkesan lebih apik mengingat sang pendahulu berposisi sebagai penjaga gawang.

Pemain berusia 34 tahun itu menghiasi pemecahan rekor dengan sebuah gol di menit ke-78 yang membantu klubnya memastikan kemenangan 2-0. Itu merupakan gol ke-150 Muller di Liga Jerman sejak debut pada 2009-2010.

Hebatnya lagi, ia mengoleksi 150 gol tersebut bersama satu klub saja yakni Bayern Munich. Tak hanya itu, Muller sekaligus menjadi pemain yang mencetak minimal satu gol di Liga Jerman dalam 16 musim beruntun!

Usai laga tersebut, pesepakbola asal Jerman itu mengaku rekor tidak terlalu penting buatnya. Ia malah menyinggung gol yang dicetak dengan indah, setidaknya menurut sang pesepakbola.