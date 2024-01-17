Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Erling Haaland, Thomas Muller Sebut Harry Kane Striker Terbaik di Dunia saat Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |02:49 WIB
Bukan Erling Haaland, Thomas Muller Sebut Harry Kane Striker Terbaik di Dunia saat Ini
Harry Kane diklaim sebagai striker terbaik di dunia saat ini (Foto: Reuters/Leonhard Simon)
A
A
A

MUNICH - Pemain veteran Bayern Munich, Thomas Muller, mengklaim Harry Kane adalah striker terbaik di dunia saat ini. Ia bahkan menilai bomber Timnas Inggris itu jauh lebih baik ketimbang Erling Haaland!

Sebagaimana diketahui, Kane didatangkan Bayern dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2023. Penyerang asal Inggris itu tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan Die Roten.

Harry Kane menggandakan keunggulan Bayern Munich atas VfB Stuttgart (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Kane tercatat sudah mengemas 22 gol dari 16 penampilannya di Liga Jerman 2023-2024. Pundi-pundi golnya ini akan terus bertambah mengingat kompetisi masih berlangsung.

Dengan koleksi 22 gol ini, Kane bahkan memiliki kemungkinan untuk melampaui rekor Robert Lewandowski yang berhasil mengemas 41 gol dalam satu musim. Pemain kelahiran London itu sangat tajam di mulut gawang.

Pencapaian sensasional itu membuat Muller melempar pujian setinggi langit. Pemain berpaspor Jerman itu mengatakan Kane adalah sosok striker terbaik yang ada di dunia saat ini.

“Siapa lagi yang akan kita miliki sebagai pesaing? Erling Haaland juga hebat, tentu saja, tetapi mereka adalah tipe pemain yang berbeda,” kata Muller, dikutip dari Sport Bild, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637761/tainan-city-fc-vs-dewa-united-jadwal-dan-link-streaming-afc-challenge-league-di-vision-wcz.webp
Tainan City FC vs Dewa United: Jadwal dan Link Streaming AFC Challenge League di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/05/21/luciano_spalletti.jpg
Komentar Luciano Spalletti soal Ambil Alih Kursi Igor Tudor di Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement