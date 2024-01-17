Bukan Erling Haaland, Thomas Muller Sebut Harry Kane Striker Terbaik di Dunia saat Ini

Harry Kane diklaim sebagai striker terbaik di dunia saat ini (Foto: Reuters/Leonhard Simon)

MUNICH - Pemain veteran Bayern Munich, Thomas Muller, mengklaim Harry Kane adalah striker terbaik di dunia saat ini. Ia bahkan menilai bomber Timnas Inggris itu jauh lebih baik ketimbang Erling Haaland!

Sebagaimana diketahui, Kane didatangkan Bayern dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2023. Penyerang asal Inggris itu tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan Die Roten.

Kane tercatat sudah mengemas 22 gol dari 16 penampilannya di Liga Jerman 2023-2024. Pundi-pundi golnya ini akan terus bertambah mengingat kompetisi masih berlangsung.

Dengan koleksi 22 gol ini, Kane bahkan memiliki kemungkinan untuk melampaui rekor Robert Lewandowski yang berhasil mengemas 41 gol dalam satu musim. Pemain kelahiran London itu sangat tajam di mulut gawang.

Pencapaian sensasional itu membuat Muller melempar pujian setinggi langit. Pemain berpaspor Jerman itu mengatakan Kane adalah sosok striker terbaik yang ada di dunia saat ini.

“Siapa lagi yang akan kita miliki sebagai pesaing? Erling Haaland juga hebat, tentu saja, tetapi mereka adalah tipe pemain yang berbeda,” kata Muller, dikutip dari Sport Bild, Rabu (17/1/2024).