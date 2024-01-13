Bayern Munich vs Hoffenheim: Harry Kane Samakan Rekor Robert Lewandowski di Liga Jerman

MUNICH – Harry Kane berhasil menyamakan rekor yang dipegang oleh Robert Lewandowski. Bomber Bayern Munich itu saat ini sejajar dengan Lewandowski dalam jumlah gol di paruh pertama Liga Jerman.

Harry Kane menyumbang satu gol pada menit 90 dalam kemenangan Bayern Munich atas Hoffenheim 3-0 di pekan ke-17 Liga Jerman 2023-2024. Kemenangan itu diraih Die Rotten -julukan Bayern Munich- di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Sabtu (13/1/2024) dini hari WIB.

Dengan sumbangan satu gol, mantan striker Tottenham Hotspurs itu kini menyamakan rekor Lewandowski. Ya, Kane saat ini tercatat sudah mencetak 22 gol di paruh pertama Liga Jerman 2023-2024.

Diketahui, Lewandowski merupakan satu-satunya pemain yang mampu melakukan hal itu di Liga Jerman. Bomber asal Polandia itu lebih dulu mencatatkan rekor tersebut di musim 2020-2021.

BACA JUGA:

“Harry Kane telah mencetak 22 gol Bundesliga (Liga Jerman) musim ini, menyamai rekor gol terbanyak di paruh pertama musim Bundesliga, hanya Robert Lewandowski yang sebelumnya mencetak gol sebanyak itu di paruh pertama musim 2020-2021,” tulis catatan Opta Franz (@OptaFranz), Sabtu (13/1/2024).

Kala itu, Lewandowski memang tampil mengerikan dalam satu musim. Striker yang kini berseragam Barcelona tersebut berhasil menyarangkan 41 gol dan tujuh assist dalam satu musim, membuatnya menjadi topskor Liga Jerman dan pemain terbaik FIFA 2021.