HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Bojan Hodak Respons Kekecewaan Bobotoh Usai Persib Bandung Diimbangi Arema FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |00:07 WIB
Liga 1 2024-2025: Bojan Hodak Respons Kekecewaan Bobotoh Usai Persib Bandung Diimbangi Arema FC
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: Persib)
A
A
A

BOJAN Hodak memberikan responnya soal luapan kekecewaan Bobotoh saat Persib Bandung imbang lawan Arema FC di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (25/8/2024).

Persib Bandung bahkan harus kebobolan lebih dulu dari Arema FC melalui Dalberto di menit 40. Tim berjulukan Maung Bandung ini berhasil membalasnya melalui Dimas Drajad di menit 45+7 sehingga laga berakhir dengan skor 1-1.

Usai laga, sebagian besar Bobotoh yang berada di tribun timur meluapkan kekecewaannya. Mereka secara bersama-sama meneriakan Persib ‘butut’ alias jelek.

Bojan Hodak menilai luapan kekecewaan itu dilontarkan kemungkinan karena Bobotoh merasa Persib adalah tim juara. Sehingga kemenangan harus didapatkan sekalipun lawan Arema FC.

“Mungkin mereka kecewa karena kami merupakan juara musim lalu, maka mereka sudah terbiasa melihat kami menang di kandang,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini memaklumi lantaran ini adalah pertandingan. Tapi ia merasa para pemainnya sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya.

“Jika pemain kami tidak mengerahkan kemampuan terbaiknya, mereka (Bobotoh) boleh komplain. Tapi kami menampilkan yang terbaik hari ini, kami bermain lebih baik dan kami mendominasi,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
