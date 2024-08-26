Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Diperkuat Penyerang Kesayangan Shin Tae-yong, Persib Bandung Tetap Ketergantungan kepada David da Silva!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |11:40 WIB
Diperkuat Penyerang Kesayangan Shin Tae-yong, Persib Bandung Tetap Ketergantungan kepada David da Silva!
Persib Bandung bergantung kepada David da Silva (kanan). (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui timnya ketergantungan kepada David da Silva. Padahal, di skuad Persib Bandung musim ini terdapat penyerang kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Dimas Drajad.

Bojan Hodak menilai, gaya permainan David da Silva dan Dimas Drajad berbeda. Meski Dimas Drajad sudah membuka rekening golnya saat Persib Bandung bermain 1-1 dengan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 semalam, Bojan Hodak tetap belum puas.

David da Silva sedang mengalami cedera. (Foto: PSSI Pers)

(David da Silva sedang mengalami cedera. (Foto: PSSI Pers)

“Tentu saja, David merupakan top skor di Liga 1. David musim lalu mencetak 30 gol dan tidak hadirnya itu begitu terasa,” tegas Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB.

“Dimas dan David memiliki perbedaan pada penguasaan bola karena punya cara bermain yang berbeda,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

David da Silva merupakan bomber Persib Bandung. Penyerang asal Brasil ini keluar sebagai top skor Liga 1 2023-2024 dengan 30 gol. Sementara di musim ini, ia telah mengemas dua gol dari dua pertandingan.

Sayangnya, di pekan kedua melawan Dewa United, David da Silva mengalami cedera. Meski begitu, Bojan Hodak memaklumi kondisi yang dialami timnya saat ini.

