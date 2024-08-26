Persib Bandung vs Arema FC Berakhir 1-1, Joel Cornelli: Hasil yang Adil

BANDUNG – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli menilai skor 1-1 yang terlihat di akhir laga Persib Bandung melawan timnya merupakan hasil yang cukup adil untuk kedua tim. Sebab menurut Joel Cornelli, baik Persib dan Arema sama-sama tampil menyerang dan memainkan permainan yang menarik.

Ya, menurut Joel Cornelli, laga Persib vs Arema di pekan ketiga Liga 1 2024-2025 adalah pertandingan yang bagus. Bahkan kedua tim saling menyerang satu sama lain saat kedudukan masih 0-0 dalam laga yang digelar di Stadion si Jalak Haruapt, Bandung.

Arema FC bahkan menciptakan gol lebih dulu melalui Dalberto di menit ke-40. Lalu Persib Bandung membalasnya melalui Dimas Drajad di menit ke-45+7 sehingga laga berakhir imbang 1-1.

Usai laga, Joel Cornelli mengungkapkan hasil 1-1 itu sangat adil untuk kedua tim.

“Tapi saya percaya bahwa skor 1-1 adalah hasil yang adil bagi kedua tim,” kata Joel usai pertandingan, dikutip Senin (26/8/2024).

Pelatih asal Brasil ini akui penerapan delapan pemain asing di Liga 1 2024-2025 cukup membantu timnya. Namun hanya enam yang bisa dimainkan.