HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Kalahkan Arema FC, Bojan Hodak Tetap Puas dengan Penampilan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |01:06 WIB
Gagal Kalahkan Arema FC, Bojan Hodak Tetap Puas dengan Penampilan Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Media Persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tetap memuji penampilan timnya meski gagal mengalahkan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Menurut Bojan Hodak, meski ditahan 1-1 oleh tim tamu, secara keseluruhan permainan Persib di Stadion si Jalak Harupat sudah meningkat pesat.

Dalam laga kandang itu, Persib Bandung kebobolan lebih dulu dari Arema FC melalui Dalberto di menit 40. Sementara gol balasan Maung Bandung dicetak Dimas Drajad di menit 45+7.

Usai laga, pelatih asal Kroasia ini menilai laga tersebut memang berat untuk Persib. Menurutnya jika saja tidak menang, kemungkinan banyak yang akan meluapkan kekecewaannya.

“Tapi saya rasa kami sudah bermain lebih baik dari laga melawan Dewa (United) dan kami mendominasi permainan, menguasai permainan. Satu-satunya hal yang kurang adalah kami tidak bisa mencetak gol lebih banyak,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan.

Persib Bandung vs Arema FC

Pelatih berkepala plontos ini akui absennya David da Silva mempengaruhi permainan Persib Bandung. Apalagi striker asal Brasil itu merupakan top skorer timnya di Liga 1 2023/2024.

“Tapi Dimas (Drajad) juga mencetak gol di laga ini,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
