HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Liga 1 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Arema FC: Persija Jakarta di Puncak, Maung Bandung Tertahan di Papan Tengah!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:38 WIB
Klasemen Liga 1 2024-2025 Kelar Laga Persib Bandung vs Arema FC: Persija Jakarta di Puncak, Maung Bandung Tertahan di Papan Tengah!
Permainan Persib Bandung jadi sorotan saat
A
A
A

KLASEMEN Liga 1 2024-2025 kelar laga Persib Bandung vs Arema FC menarik untuk diketahui. Sebab Persib yang gagal menang atas Arema terpaksa harus tertahan di papan tengah, sementara rival utama mereka, yakni Persija Jakarta justru berada di puncak klasemen.

Ya, Persib gagal mengalahkan Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tim asuhan Bojan Hodak hanya bisa meraih hasil imbang 1-1 atas Arema FC.

Dalam laga bertajuk big match tersebut, Arema menjadi tim yang pertama unggul berkat gol Dalberto di menit 40. Namun, Persib tak tinggal diam dan langsung membalas tujuh menit 12 menit setelahnya.

Tepatnya Persib mencetak gol di menit 45+7 alias sebelum babak pertama berakhir. Gol penyeimbang itu dicetak oleh penggawa Persib, Dimas Drajad.

Persib Bandung vs Arema FC

Skor 1-1 itu bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil imbang itu, baik Persib dan Arema hanya bisa membawa pulang satu poin saja.

Tambahan satu poin itu hanya membuat Persib naik ke peringkat delapan dengan 5 poin. Sementara Arema di posisi 13 dengan 2 angka.

Halaman:
1 2
      
