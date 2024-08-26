Timnas Futsal Indonesia Panggil 25 Pemain untuk TC Jelang AFF Futsal Championship 2024

JAKARTA – Timnas Futsal Indonesia memanggil 25 pemain untuk melakoni pemusatan latihan (TC) jelang AFF Futsal Championship 2024. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 September di Malang.

Pelatih Hector Souto sudah menentukan 25 nama pemain untuk TC yang dilakoni di Unggul Sport Center, Malang, Jawa Timur. Nantinya, pemusatan itu berlangsung selama dua bulan.

Souto menyatakan optimisme terhadap potensi skuad yang dipanggil kali ini. Sebab, nama-nama itu terdiri dari kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda.

"Sebanyak 25 pemain yang dipanggil terdiri dari kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman yang telah menunjukkan performa konsisten di Pro Futsal League,” kata Souto, Senin (26/8/2024).

“Pemain-pemain ini akan menjalani sesi latihan intensif yang mencakup aspek teknis, taktis, dan fisik, serta pertandingan uji coba untuk mengukur kesiapan mereka," imbuhnya.