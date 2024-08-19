Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Futsal Indonesia Jalin Kerja Sama dengan AFA, Timnas Futsal Indonesia Berpeluang Lawan Argentina!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:14 WIB
Federasi Futsal Indonesia Jalin Kerja Sama dengan AFA, Timnas Futsal Indonesia Berpeluang Lawan Argentina!
Para pemain Timnas Futsal Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timnasfutsalidn)
A
A
A

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) jalin kerja sama dengan Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA). Dengan begitu, Timnas Futsal Indonesia pun berpeluang Timnas Futsal Argentina di laga uji coba.

FFI terus melakukan manuver untuk membawa Timnas Futsal Indonesia terbang tinggi. Melalui laman Instagram resminya, mereka mengumumkan kerja sama dengan AFA.

Federasi Futsal Indonesai dan AFA

“Federasi Futsal Indonesia (FFI) menjajaki kerja sama pengembangan futsal dengan Asosiasi Sepakbola Argentina (AFA),” tulis FFI dalam akun Instagram resminya, Senin (19/8/2024).

Diketahui, pertemuan pertama AFA dengan FFI dilakukan secara luring di kantor PSSI. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan PSSI yang menyatakan siap mendukung penuh kerja sama pengembangan futsal antara Indonesia dan Argentina.

FFI menyampaikan bahwa pihaknya telah menjajaki peluang untuk melakukan laga persahabatan antara Timnas Futsal Indonesia kontra Argentina. Kemudian, ada juga turnamen futsal yang dilakukan kedua negara. Kemungkinan, agenda itu akan terlaksana paling lama pada awal 2025.

Halaman:
1 2
      
