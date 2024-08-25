Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Singo Edan Waspadai Maung Bandung

LINK live streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru pekan ketiga Liga 1 2024-2025 itu akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Singo Edan -julukan Arema FC- mewaspadai betul ancaman dari tuan rumah, Persib Bandung. Secara khusus, serangan balik cepat Persib jadi hal yang diwaspadai.

Sebab di dua laga awal Liga 1 musim 2024-2025, Maung Bandung lebih banyak memanfaatkan serangan balik, dengan penguasaan bola minoritas. Serangan balik itu dilancarkan begitu cepat dan efisien sehingga bisa menghasilkan gol.

Melawan Dewa United, Persib hanya menguasai 39 persen bola, berbanding 61 persen lawan. Dari sisi peluang pun, Persib hanya melakukan tendangan ke arah gawang tiga kali, berbanding dengan 8 peluang Dewa United ke gawang Persib. Tapi skor akhir justru 2-2, Maung Bandung berhasil menahan imbang lawannya.

Di laga melawan PSBS Biak, Persib juga kalah dalam penguasaan bola. Bermain di kandang Persib hanya menguasai bola 39 persen, berbanding dengan 61 persen kubu lawan. Tapi skor akhir justru Persib menang telak 4-1.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, pun sudah melihat potensi ini. Ia mengaku melihat bagaimana koordinasi serangan Maung Bandung yang cukup rapi dan bagus.

"Saya tahu tim Persib merupakan tim besar yang juga menjadi juara bertahan musim lalu, Persib pada penguasaan bola," kata Joel Cornelli, sesaat sebelum pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Joel Cornelli menambahkan bahwa dari sisi transisi baik dari menyerang ke bertahan, maupun sebaliknya Persib juga cukup rapi dan sulit ditembus. Terlebih, dalam pertahanan, pemain Persib juga cukup disiplin. Hal itu pula yang beberapa kali menyulitkan lawannya pada dua laga awal Liga 1 musim 2024-2025.

"Dia memiliki kualitas yang bagus, kita harus lebih siap, transisi lawan lebih cepat dan itu kita mewaspadainya," kata pelatih berusia 57 tahun ini.