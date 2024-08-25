Persib Bandung vs Arema FC: Joel Cornelli Mau Singo Edan Permalukan Maung Bandung

BANDUNG – Pelatih Arema FC, Joel Cornelli bertekad ingin mempermalukan Persib Bandung saat kedua tim berjumpa di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu (25/8/2024). Tentu caranya adalah dengan mengalahkan Persib di kandangnya sendiri, yakni di Stadion si Jalak Harupat.

Joel Cornelli mengatakan secara persiapan, Arema sudah cukup bagus. Sehingga meski Persib Bandung merupakan tim kuat bahkan bertindak sebagai tuan rumah di laga ketiga Liga 1 2024-2025 ini, Arema FC dipastikan tidak gentar dan siap merebut tiga poin.

“Jadi kami siap kalau kami bisa dapat 3 poin,” ujar Joel Cornelli di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (25/8/2024).

Pelatih asal Brasil ini akui Arema belum maksimal di dua laga sebelumnya. Sehingga kemenangan pun gagal mereka dapatkan sejauh ini.

Kedua laga sebelumnya itu Arema hanya bisa meraih masing-masing imbang 0-0 atas Dewa United dan kalah 0-2 dari Borneo FC Samarinda.

“Main di lawan dewa itu sudah bagus, tapi itu kesalahan ada di lapangan. Di sini (Stadion si Jalak Harupat) lapangan bagus, jadi pemain mau main seperti di Piala Presiden,” sambung Cornelli.