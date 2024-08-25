Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |05:52 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu sendiri akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Saat menjamu Arema FC, Persib Bandung harus bermain tanpa pemain andalannya, yakni David da Silva. Penyebabnya, David masih dalam pemeriksaan setelah mengalami masalah di otot abdominalnya.

David Da Silva

David da Silva sendiri diketahui hanya bermain setengah babak di laga Persib Bandung pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Kala itu, Persib berhadapan dengan Dewa United. Laga pun harus berakhir imbang 2-2.

Kabar absennya David da Silva ini disampaikan langsung oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Selain David da Silva, Hodak juga membeberkan kondisi sejumlah pemain andalan lainnya.

“Sisanya oke. Marc (Klok) sudah berlatih, Beckham (Putra) juga sudah berlatih. Yang jadi pertanyaan sekarang apakah mereka akan menjadi starter atau lebih dulu duduk di bench,” kata Hodak di Graha Persib Bandung, Sabtu 24 Agustus 2024.

“Sedangkan Febri sudah dipastikan absen panjang,” lanjutnya.

Meski begitu, Bojan Hodak tentunya tetap optimis bisa mendulang hasil manis. Apalagi, Persib Bandung akan bermain dengan dukungan penuh suporter di markasnya.

“Dan tentunya tim akan memantau pemainnya (Arema FC) yang mencetak gol. Kami mewaspadai pemain nomor 10 dan 11. Mereka juga punya pertahanan bagus dan kipernya yang luar biasa, dia kiper yang bermain untuk Madura di musim lalu. Mereka tim yang kuat,” papar Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650649/stkip-dan-uin-sunan-gunung-jati-juara-campus-league-2025-regional-jakarta-perjuangan-berlanjut-ke-tingkat-nasional-lch.webp
STKIP dan UIN Sunan Gunung Jati Juara Campus League 2025 Regional Jakarta, Perjuangan Berlanjut ke Tingkat Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/jung_seung_hyun.jpg
Bek Ulsan HD Jung Seung-hyun Ceritakan Momen Ditampar Shin Tae-yong
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement