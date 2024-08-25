Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025

JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Arema FC di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu sendiri akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Bandung, pada Minggu (25/8/2024) pukul 19.00 WIB.

Saat menjamu Arema FC, Persib Bandung harus bermain tanpa pemain andalannya, yakni David da Silva. Penyebabnya, David masih dalam pemeriksaan setelah mengalami masalah di otot abdominalnya.

David da Silva sendiri diketahui hanya bermain setengah babak di laga Persib Bandung pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Kala itu, Persib berhadapan dengan Dewa United. Laga pun harus berakhir imbang 2-2.

Kabar absennya David da Silva ini disampaikan langsung oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Selain David da Silva, Hodak juga membeberkan kondisi sejumlah pemain andalan lainnya.

“Sisanya oke. Marc (Klok) sudah berlatih, Beckham (Putra) juga sudah berlatih. Yang jadi pertanyaan sekarang apakah mereka akan menjadi starter atau lebih dulu duduk di bench,” kata Hodak di Graha Persib Bandung, Sabtu 24 Agustus 2024.

“Sedangkan Febri sudah dipastikan absen panjang,” lanjutnya.

Meski begitu, Bojan Hodak tentunya tetap optimis bisa mendulang hasil manis. Apalagi, Persib Bandung akan bermain dengan dukungan penuh suporter di markasnya.

“Dan tentunya tim akan memantau pemainnya (Arema FC) yang mencetak gol. Kami mewaspadai pemain nomor 10 dan 11. Mereka juga punya pertahanan bagus dan kipernya yang luar biasa, dia kiper yang bermain untuk Madura di musim lalu. Mereka tim yang kuat,” papar Hodak.