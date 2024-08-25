Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Mulai Nyaman Berduet dengan Gustavo Franca di Lini Pertahanan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |03:18 WIB
Nick Kuipers Mulai Nyaman Berduet dengan Gustavo Franca di Lini Pertahanan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca. (Foto: Instagram/gdefranca_)
BANDUNG – Bek asing Pesib Bandung, Nick kuipers tampaknya mulai nyaman dengan partner barunya, Gustavo Franca di Liga 1 2024-2025. Ia pun percaya diri pertahanan Persib akan semakin kuat jika dikawal oleh dirinya dan Gustavo Franca.

Bek asal Belanda ini merasa chemistry menjadi hal yang normal. Apalagi Gustavo Franca baru didatangkan Persib Bandung di musim ini.

“Tentu diperlukan saling pengertian satu sama lain di dalam lapangan,” kata Nick Kuipers di Graha Persib Bandung, dikutip Minggu (25/8/2024).

Sejauh ini, Nick Kuipers menilai Gustavo Franca sebagai sosok yang baik dan profesional. Ia yakin chemistry bersama bek asal Brasil ini akan berjalan dengan baik.

Nick Kuipers bersama Bojan Hodak

“Saya rasa kami memahami satu sama lain dengan baik, tapi memang masih perlu beberapa laga lagi untuk membangun chemistry dan mempelajari bagaimana kami bermain satu sama lain,” tuturnya.

Bek bernomor punggung 2 ini pun merasa saat ini dalam perasaan yang bagus terhadap Gustavo Franca. Terlebih, keduanya sudah beberapa kali bermain bersama.

