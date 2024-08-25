Hadapi Persib Bandung, Arema FC Berpotensi Tanpa Dua Pemain Andalan

MALANG - Arema FC berpotensi tanpa dua pemain asing andalan mereka saat bertamu ke markas Persib Bandung di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Kedua pemain yang terancam tak bisa dimainkan itu adalah Choi Bo-kyung dan Julian Guevara.

Bek Arema FC asal Korea Selatan, Choi Bo-kyung diragukan tampil kala bersua Persib Bandung esok. Pasalnya ia mengalami cedera di ujung jempol kakinya akibat benturan saat latihan sebelum melawan Borneo FC lalu.

Pemain tersebut juga tidak masuk line up saat menjamu Borneo FC pekan lalu, hasilnya Singo Edan ditekuk 0-2 di Stadion Soepriadi Blitar. Di posisi Bo-kyung Choi, Joel Cornelli sudah menyiapkan Syaeful Anwar untuk penggantinya. Mantan pemain Persita Tangerang itu diplot akan berduet dengan Thales Nathanael Lira.

"Kami terus beri pengobatan dan juga terapi agar lukanya bisa cepat membaik. Tapi kami belum bisa pastikan apakah ia bisa tampil atau tidak besok," kata fisioterapis Arema FC, Reta Arroyan saat dikonfirmasi, dikutip Minggu (25/8/2024).

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengakui jika keberadaan Choi Bo-kyung sangat penting di tim Singo Edan. Buktinya duet Thales Lira dan Choi bisa membuat Dewa United gagal mencetak satupun gol, tapi Arema FC langsung kebobolan dua gol oleh Borneo FC saat mantan pemain Jeounbuk Hyundai ini absen.

Karena itu, besar harapan Joel agar Choi bisa pulih sebelum laga melawan Persib Bandung besok malam. Ia butuh skuad komplit karena akan dijamu Maung Bandung di hadapan puluhan ribu suporternya.