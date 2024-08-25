Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persib Bandung, Arema FC Berpotensi Tanpa Dua Pemain Andalan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |03:03 WIB
Hadapi Persib Bandung, Arema FC Berpotensi Tanpa Dua Pemain Andalan
Sesi latihan Arema FC. (Foto: Media Official Arema FC)
A
A
A

MALANG - Arema FC berpotensi tanpa dua pemain asing andalan mereka saat bertamu ke markas Persib Bandung di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Minggu 25 Agustus 2024 malam WIB. Kedua pemain yang terancam tak bisa dimainkan itu adalah Choi Bo-kyung dan Julian Guevara.

Bek Arema FC asal Korea Selatan, Choi Bo-kyung diragukan tampil kala bersua Persib Bandung esok. Pasalnya ia mengalami cedera di ujung jempol kakinya akibat benturan saat latihan sebelum melawan Borneo FC lalu.

Pemain tersebut juga tidak masuk line up saat menjamu Borneo FC pekan lalu, hasilnya Singo Edan ditekuk 0-2 di Stadion Soepriadi Blitar. Di posisi Bo-kyung Choi, Joel Cornelli sudah menyiapkan Syaeful Anwar untuk penggantinya. Mantan pemain Persita Tangerang itu diplot akan berduet dengan Thales Nathanael Lira.

"Kami terus beri pengobatan dan juga terapi agar lukanya bisa cepat membaik. Tapi kami belum bisa pastikan apakah ia bisa tampil atau tidak besok," kata fisioterapis Arema FC, Reta Arroyan saat dikonfirmasi, dikutip Minggu (25/8/2024).

Arema FC

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli mengakui jika keberadaan Choi Bo-kyung sangat penting di tim Singo Edan. Buktinya duet Thales Lira dan Choi bisa membuat Dewa United gagal mencetak satupun gol, tapi Arema FC langsung kebobolan dua gol oleh Borneo FC saat mantan pemain Jeounbuk Hyundai ini absen.

Karena itu, besar harapan Joel agar Choi bisa pulih sebelum laga melawan Persib Bandung besok malam. Ia butuh skuad komplit karena akan dijamu Maung Bandung di hadapan puluhan ribu suporternya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650753/pb-pobsi-cari-bibit-potensial-atlet-biliar-kalangan-pelajar-siapkan-bertanding-kelas-dunia-tdj.webp
PB POBSI Cari Bibit Potensial Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/erling_haaland.jpg
Komentar Erling Haaland usai Cetak 100 Gol di Premier League, Lewati Rekor Alan Shearer!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement