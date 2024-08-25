Persib Bandung vs Arema FC: Nick Kuipers Ungkap Kekuatan Singo Edan yang Wajib Diwaspadai Pangeran Biru

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers mengungkapkan faktor yang wajib diwaspadai timnya saat menjamu Arema FC di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, pada Mingu (25/8/2024) malam WIB. Menurut bek asing Pangeran Biru tersebut, komposisi pemain Arema di musim ini benar-benar berbahaya.

Dengan skuad tersebut, Arema FC pun tengah percaya diri menghadapi Liga 1 2024-2025. Apalagi bek asal Belanda ini menilai kepercayaan diri juga bertambah karena tim berjulukan Singo Edan ini merupakan juara Piala Presiden 2024.

Semua hal itu dirasa Nick Kuipers akan membuat Persib Bandung dalam kesulitan. Jadi, ia merasa Persib benar-benar harus waspada.

“Saya rasa mereka juga punya pemain asing yang bagus dan pemain lokalnya. Jadi ini akan jadi laga yang sulit bagi kami besok,” ujar Nick Kuipers di Graha Persib Bandung, Minggu (25/8/2024).

Meski demikian, bek yang sudah membela Persib Bandung sejak musim 2019 ini juga merasakan kepercayaan diri. Apalagi persiapan dalam menghadapi Arema FC ini sudah dilakukan sejak pekan lalu.